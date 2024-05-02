Efeler 09 SFK, Turgutluspor'u 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Turgutluspor'u 4-1 mağlup etti

Efeler 09 SFK, Turgutluspor\'u 4-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde Efeler 09 SFK, deplasmanda Turgutluspor'u 4-1 yenerek galip geldi. Maçta Tayyip Mevlüt Kaya 2 gol atarken, Tuğay Adamcıl ve Burak Özbakır da gol kaydetti. Turgutluspor'un tek golü ise Alperen Aydın'dan geldi.

02.05.2024 17:57
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TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde Efeler 09 SFK, Manisa deplasmanında rakibi Turgutluspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı

Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Ferhat Çalar

Turgutluspor: Zekeriya, Emre, Mert, Veysel Karani (Dk. 85 Ayhan), Tolga (Dk. 65 Berkay), Hamit, Recep (Dk. 46 Mert Ö.), Alperen, Uğur (Dk. 46 Mustafa), Ekrem (Dk. 46 Ozan), Noyan

Teknik Direktör: Eray Gülay

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Dk. 60 Atakan), Furkan T. (Dk. 86 Eren), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis, Burak, Tuğay (Dk. 80 Enescan), Uğur (Dk. 61 Hakan Can), Tayyip Mevlüt (Dk. 61 Mustafa)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Sarı kartlar: Emre Okkay, Veysel Karani Ünal (Turgutluspor), Enis Çelik, Tayyip Mevlüt Kaya, Kemal Mert Özyiğit (Efeler 09 SFK)

Goller: Dk. 12, Dk. 34 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 45 Tuğay Adamcıl, Dk. 84 (P) Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Dk. 89 (P) Alperen Aydın (Turgutluspor) - AYDIN

Kaynak: İHA

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