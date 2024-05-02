Efeler 09 SFK, Turgutluspor\'u 4-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde Efeler 09 SFK, Manisa deplasmanında rakibi Turgutluspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı
Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Ferhat Çalar
Turgutluspor: Zekeriya, Emre, Mert, Veysel Karani (Dk. 85 Ayhan), Tolga (Dk. 65 Berkay), Hamit, Recep (Dk. 46 Mert Ö.), Alperen, Uğur (Dk. 46 Mustafa), Ekrem (Dk. 46 Ozan), Noyan
Teknik Direktör: Eray Gülay
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Dk. 60 Atakan), Furkan T. (Dk. 86 Eren), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis, Burak, Tuğay (Dk. 80 Enescan), Uğur (Dk. 61 Hakan Can), Tayyip Mevlüt (Dk. 61 Mustafa)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Sarı kartlar: Emre Okkay, Veysel Karani Ünal (Turgutluspor), Enis Çelik, Tayyip Mevlüt Kaya, Kemal Mert Özyiğit (Efeler 09 SFK)
Goller: Dk. 12, Dk. 34 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 45 Tuğay Adamcıl, Dk. 84 (P) Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Dk. 89 (P) Alperen Aydın (Turgutluspor) - AYDIN
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