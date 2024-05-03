Efeler 09 SFK, Turgutluspor'u mağlup ederek 2. tura yükseldi - Son Dakika
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Spor

Efeler 09 SFK, Turgutluspor'u mağlup ederek 2. tura yükseldi

Efeler 09 SFK, Turgutluspor\'u mağlup ederek 2. tura yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 1.Tur maçında rakibi Turgutluspor'u 4-1 yenerek 2. tura adını yazdıran Efeler 09 SFK'nın Teknik Direktörü Veyis Kanber, oyuncularını tebrik ederek '2. Lig yolunda ilerlemeye devam edeceğiz' dedi.

03.05.2024 16:14  Güncelleme: 16:25
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TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 1.Tur maçında rakibi Turgutluspor'u 4-1 yenerek 2. tura adını yazdıran Efeler 09 SFK'nın Teknik Direktörü Veyis Kanber, oyuncularını tebrik ederek "2. Lig yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından dönen Efeler 09 SFK, dün oynadığı TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 1. Tur maçında rakibi Turgutluspor'u 4-1'lik net bir skorla mağlup ederek, adını 2.Tur'a yazdırdı. Tayyip Mevlüt Kaya, Tuğay Adamcıl ve Burak Özbakır'ın golleriyle ikinci tura yükselme sevinci yaşayan Aydın temsilcisi, 2. Lig yolunda ilerliyor. İkinci tur maçı için hazırlıklara başlayan Efeler 09 SFK'nın, ikinci turdaki rakibi Anadolu Üniversitesi olurken, maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber, büyük bir başarıya imza attıklarını vurguladı.

2. Lig yolunda ilerlemeye devam edeceklerini vurgulayan Kanber, açıklamasında "Sezon başından itibaren üst sıralar için mücadele verdik. Aslında içinde bulunduğumuz yarışta rakiplerimizin stat, tesis, saha ve seyirci imkanları bizim ne kadar adil olmayan bir konumda yarıştığımızı da gösteriyordu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen play-off oynamaya hak kazanan oyuncularımız ilk maçta da deplasmanda Turgutluspor karşısında büyük başarıya imza atmışlardır. Play-off 2.Turda Pazartesi günü Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi takımıyla karşılaşacak olan takımımız ikinci maç için Aydın'a avantaj sağlayarak dönmek adına elinden geleni yapacaktır. Dün Turgutlu'da fedakarca mücadele eden oyuncularımızı gayretlerinden dolayı kutluyorum. 2. Lig yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Efeler 09 SFK, Turgutluspor'u mağlup ederek 2. tura yükseldi - Son Dakika

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