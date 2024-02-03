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Efeler 09 Spor, Sapanca Gençlik'i 3-2 yenerek zirve yolunda hata yapmadı - Son Dakika
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Spor

Efeler 09 Spor, Sapanca Gençlik'i 3-2 yenerek zirve yolunda hata yapmadı

Efeler 09 Spor, Sapanca Gençlik\'i 3-2 yenerek zirve yolunda hata yapmadı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor, son sıradaki Sapanca Gençlik'i 3-2 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı. Konuk takım öne geçse de Efeler 09 Spor, Alper ve Polat'ın golleriyle öne geçti. Tayyip Mevlüt'ün golüyle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi takım, son dakikalarda yediği golle maçı 3-2 kazandı ve puanını 31'e çıkardı.

03.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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Burhan CEYHAN/ AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadele veren Efeler 09 Spor, sahasında son sıradaki Sapanca Gençlik'i 3-2 yenmeyi başardı.

Konuk Sapanca 11'inci dakikada Gülhan'ın golüyle öne gecti: 01. Efeler 14'üncü dakikada Alper'in ayağından beraberliği yakaladı; 1-1. 31'de Polat Efeler adına golleri ikiledi: 2-1. Efeler 09'da 57'nci dakikada Tayyip Mevlüt'le farkı 2'ye çıkardı. Müsabakada son sözü 59'da Gülhan söyledi: 3-2. Bu sonuçla ev sahibi puanını 31'e çıkarıp zirve yolunda hata yapmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Efeler 09 Spor, Sapanca Gençlik'i 3-2 yenerek zirve yolunda hata yapmadı - Son Dakika


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