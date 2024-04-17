Efeler 09 Spor U19 Takımı, Turgutluspor ile Play-Off'ta karşılaşacak - Son Dakika
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Efeler 09 Spor U19 Takımı, Turgutluspor ile Play-Off'ta karşılaşacak

Efeler 09 Spor U19 Takımı, Turgutluspor ile Play-Off\'ta karşılaşacak

TFF U-19 Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grup'ta şampiyon olan Efeler 09 Spor U19 Takımı, Play-Off Son 16 turunda Turgutluspor U19 Takımı ile karşılaşacak. Mücadele 18 Nisan saat 15.00'te Çolaklı Atatürk Stadı'nda oynanacak ve tek maç eleme usulü uygulanacak. Efeler 09 SFK U19 Takımı, çeyrek finale yükselmek için galibiyet alması gerekiyor. Sezonu lider tamamlayan takım, 18 maçta 12 galibiyet elde ederek şampiyonluğa ulaştı ve grupta en fazla gol atan takım oldu.

17.04.2024 10:29
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TFF U-19 Bölgesel Gelişim Ligi 3. Grup'ta şampiyon olan Efeler 09 Spor U19 Takımı, Play-Off Son 16 turunda Turgutluspor U19 Takımı ile karşılaşacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele 18 Nisan saat 15.00'te başlayacak. Tek maç eleme usulü oynanacak müsabakada Efeler 09 SFK U19 Takımı kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek.

Efeler 09 Spor U19 Takımı, 10 takımın mücadele ettiği grupta sezonu lider tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Çıktığı 18 maçta 12 galibiyet alan yeşil beyazlılar, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Grubu 26 averajla 39 puanla tamamlayan Efeler 09 U19 Takımı, attığı 40 golle grupta en fazla gol atan takım olma başarısına da ulaşmış oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Efeler 09 Spor U19 Takımı, Turgutluspor ile Play-Off'ta karşılaşacak - Son Dakika

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