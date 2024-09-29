Efeler 09 Spor'un Galibiyet Özlemi 3 Maça Çıktı

Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü haftada deplasmanda Çankayaspor'a 2-1 mağlup olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, sahadan ilk kez eli boş ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Sezonun ilk haftasında evinde Viranşehir Belediyespor'u 1-0 dize getirdikten sonra Pazarspor'la (D) 0-0, Aliağa Futbol ile 1-1 berabere kalan Aydın temsilcisi, 48'inci dakikada Furkan Külekçi'nin atılmasıyla 10 kişi kaldığı Başkent deplasmanında rakibine boyun eğdi. Galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen Efeler 09'da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Furkan, maçın 16'ncı dakikasında kendi kalesine gol atma talihsizliği de yaşadı.