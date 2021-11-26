Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 Altekma: 1

Axa Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Altekma Spor 'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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