Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3 - Son Dakika
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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3

05.03.2022 16:43
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3

Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'na 3-0 yenildi.

Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'na 3-0 yenildi.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, İvanov Svetoslav, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, ( Emin Gök, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan)

Ziraat Bankası : Martin Atanasov,Wouter Maat Ter, Arslan Ekşi, Samet F. Güneş, Oreol Durruthy Cemejo, Berkay Bayraktar (Bedirhan Bülbül)

Setler: 18-25, 19-25, 21-25

Süre: 88 dakika (29, 28, 31) - ŞIRNAK

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Ziraat Bankası, Efeler Ligi, Emin Gök, Şırnak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3 - Son Dakika
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