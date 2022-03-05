Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 0 Ziraat Bankası: 3 - Son Dakika

Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'na 3-0 yenildi.
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, İvanov Svetoslav, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, ( Emin Gök, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan)
Ziraat Bankası : Martin Atanasov,Wouter Maat Ter, Arslan Ekşi, Samet F. Güneş, Oreol Durruthy Cemejo, Berkay Bayraktar (Bedirhan Bülbül)
Setler: 18-25, 19-25, 21-25
Süre: 88 dakika (29, 28, 31) - ŞIRNAK
Kaynak: İHA
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