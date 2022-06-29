Geçen sezonu Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında geçiren 2 metre boyundaki genç voleybolcunun, 2019 ve 2020 yıllarındaki 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarında "en iyi oyuncu" seçildiği kaydedildi.

Altekma'dan yapılan açıklamada, Bulgaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Efeler Ligi ekibi Altekma, Bulgar smaçör Tatarov'u transfer etti - Son Dakika

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