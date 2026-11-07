Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, evinde Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, evinde Gebze Belediyespor'u 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe Medicana setleri 25-21, 24-26, 25-23 ve 25-18 alırken karşılaşma 116 dakika sürdü.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Orhan Sakın
Fenerbahçe Medicana: Barthelemy, Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Adis Lagumdzija, Muhammed Kaya, Burutay Subaşı)
Gebze Belediyespor: Tervaportti, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Sotola, Marttila, Furkan Aydın (Semih Çelik, Osmanovic, Hasan Sıkar, Kaan Atmaca, Yiğit Yıldız)
Setler: 25-21, 24-26, 25-23, 25-18
Süre: 116 dakika (28, 32, 30, 26)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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