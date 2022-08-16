Develi Belediyespor deplasmanda başlıyor - Son Dakika
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Develi Belediyespor deplasmanda başlıyor

16.08.2022 12:16
Develi Belediyespor deplasmanda başlıyor

Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, sezonu Halkbank deplasmanında açacak.

Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, sezonu Halkbank deplasmanında açacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi yapıldı. İlk kez Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor'un rakipleri ve fikstürü belli oldu. Efeler Ligi'nde 1. devre karşılaşmaları 1 Ekim - 17 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 8 Ocak - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Develi Belediyespor, sezonun ilk maçına deplasmanda çıkacak. Kayseri ekibi Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde Halkbank (Ankara), Spor Toto (Ankara), Ziraat Bankkart (Ankara), Türşad (Bitlis), Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bursa), Hekimoğlu Globol Connet Travel Bvi (Bursa), Hatay Büyükşehir Belediyespor (Hatay, Fenerbahçe HDİ Sigorta) (İstanbul), Galatasaray (İstanbul), Altekma (İzmir), Arkasspor (İzmir), Cizre Belediyespor (Şırnak) ve Tokat Belediye Plevne (Tokat) takımları ile mücadele edecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi 1. Hafta Karşılaşmaları şu şekilde:

Altekma - Arkas Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Cizre Bld.

Tokat Bld. Plevne - Galatasaray

Ziraat Bankkart - Bursa B.Şehir Bld.

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ - Spor Toto

Halkbank - Develi Bld.

Hatay B.Şehir Bld. - Türşad - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Halkbank, Sigorta, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Develi Belediyespor deplasmanda başlıyor - Son Dakika

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