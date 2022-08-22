Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ta görev yapan 44 yaşındaki Başantrenör Burak Hascan ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Takımımızın başına getirdiğimiz Burak Hascan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı renklerde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı - Son Dakika

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