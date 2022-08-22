Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı

22.08.2022 20:48
Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı

Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenörlüğe Burak Hascan'ı getirdi.

Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenörlüğe Burak Hascan'ı getirdi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ta görev yapan 44 yaşındaki Başantrenör Burak Hascan ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Takımımızın başına getirdiğimiz Burak Hascan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı renklerde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Galatasaray HDI Sigorta'da Beren Yeşilırmak'ın sözleşmesi yenilendi Galatasaray HDI Sigorta'da Beren Yeşilırmak'ın sözleşmesi yenilendi Bayburt'ta örtü yangınında 100 dekar alan zarar gördü Bayburt'ta örtü yangınında 100 dekar alan zarar gördü
Kaynak: AA

voleybol, Afyon, Maden, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatını duyurdu: Destek hariç ton başına 5.700 lira ödeme yapılacak
19:13 Tekrar faiz indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra cevabı verdi
18:55 Adalet Bakanlığı personelini mutlu eden hamle! 25 bin TL banka promosyonu yatıracaklar
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep ve Mardin'deki kazalarla ilgili konuştu: İhmali olanlar hakkında gereken yapılacak
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:56 Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 20:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Burak Hascan ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement