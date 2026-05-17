Efeler Yolu Ultra Trail'de madalyalar sahiplerini buldu

17.05.2026 15:43  Güncelleme: 15:52
Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Etkinlikte; Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Endonezya, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Hırvatistan ve İngiltere'den toplam 264 sporcu yer aldı. Efeler Yolu Ultra Trail'in ilk gününde 50K ve 30K yarışları tamamlanırken, bugün ise 15K ve 5K parkurlarında mücadeleler gerçekleştirildi. Sporculara ödülleri İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener, Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Valiliği İl Basın Müdürü Veli Şakır, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin ve Efeler Yolu Proje Koordinatörü Prof. Dr. Özgür Özkaya tarafından verildi.

Erkan Karahan: "Güzel bir organizasyon gerçekleştirdik"

İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Yarışların startını verdik, heyecanına ortak olduk. Çok ciddi bir katılım oldu. Sayın Valimizin de üzerinde önemle durduğu kültürel, doğa ve benzeri açılardan büyük önem taşıyan organizasyonumuzu tamamladık. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı kutlarken, yarışmaya katılan tüm sporcuları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

50K, 30K, 15K ve 5K'lık parkurlarında kürsüye çıkan sporcular şu şekilde:

50K - Erkekler

1 - Güngör Özege 6: 28: 56.15

2 - Cevdet Alyılmaz 6: 38: 12.50

3 - Abdülkadir Topkaraoğlu 6: 54: 47.16

50K - Kadınlar

1- Beyza Güzel 7: 15: 41.47

2- Elena Polyakova Kırık 7: 41: 06.60

3- Beliz Erener 9: 08: 21.99

30K - Erkekler

1- Fatih Topçu 3: 36: 51.80

2- Özer Yıldız 3: 49: 30.30

3- Mücahid Temür 3: 55: 49.20

30K - Kadınlar

1- Itır Atadiyen 4: 22: 46.12

2- Serpil Karadağ 4: 29: 06.34

3- Gölge Kapkın 4: 51: 41.08

15K - Erkekler

1- Gökhan Gündoğan 1: 04: 55.34

2- Delil Çelik 1: 13: 29.90

3- Ali Bakar 1: 15: 37.72

15K - Kadınlar

1- Tülin Okyay 1: 18: 11.47

2- Aliye Ayta 1: 25: 41.14

3- Miray Kutlay 1: 25: 46.23

5K - Erkekler

1- İhsan Gündüz 0: 23: 28.40

2- Yarkın Uykaz 0: 28: 00.41

3- İlkim Sezen 0: 32: 44.80

5K - Kadınlar

1- Elif Nur Çınar 0: 32: 53.59

2- Lachin Afshin 0: 34: 43.94

3- Ayşe Şanlı 0: 37: 54.21 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

