Eflani\'de Kuşak Güreşi Turnuvası

Karabük'ün Eflani ilçesinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası yapıldı.

Eflani Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde Eflani Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 17 ilden 150 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, Karabük'te farklı organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk defa kadınlar ve erkekler dalında kuşak güreş turnuvasını gerçekleştirdiklerini belirten Güven, turnuvaya 17 ilden 150 sporcu katıldığını kaydetti.

Güven, Karabük'te bu spor dalının canlanmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Karabük olarak farklı federasyonlarımızın farklı organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Farklı illerden Karabük'e, Eflani ilçemize gelen sporcularımıza başarılar diliyorum. Biz spor kenti Karabük'te bu ve buna benzer birçok organizasyonumuzu yapmaya devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.