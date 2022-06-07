İngiltere'nin efsane futbolcularından Ashley Cole, Ocak 2020'de evinde silahlı soyguna uğramıştı. Nişanlısı ve çocukları evdeyken yaşanan vahim hadisenin üzerinden 2 sene geçmesine rağmen, Cole güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.
Ashley Cole'un nişanlısı Sharon Canu, "Bebeğim bugün okula gitti" diyerek, köpeklerinin eğitimine ilişkin bir paylaşım yaptı. Özel eğitimli köpeklerin fiyatı yaklaşık 20 bin sterlinden başlıyor.
Ocak 2020'de Ashley Cole , Surrey, Fetcham'daki malikanesinde maskeli hırsızlar tarafından soyuldu. 21 Ocak'ta meydana gelen soygunda, kamuflaj kıyafeti ve kar maskesi giymiş altı kadar soyguncu, çok miktarda nakit ve mücevherle kaçtı.
Son Dakika › Spor › Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı - Son Dakika