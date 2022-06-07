Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı - Son Dakika
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Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı

07.06.2022 17:39
Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı

Nişanlısı ve çocuklarının evde olduğu esnada silahlı soyguna uğrayan başarılı futbolcu Ashley Cole, büyük bir travma yaşadı. Yaşanan bu talihsiz olaydan sonra bir dizi önlem alan Cole, şimdi de evi koruması için 420 bin lira ödeyip özel eğitimli bir Alman çoban köpeği satın aldı.

İngiltere'nin efsane futbolcularından Ashley Cole, Ocak 2020'de evinde silahlı soyguna uğramıştı. Nişanlısı ve çocukları evdeyken yaşanan vahim hadisenin üzerinden 2 sene geçmesine rağmen, Cole güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

"BEBEĞİM BUGÜN OKULA GİTTİ"

Ashley Cole'un nişanlısı Sharon Canu, "Bebeğim bugün okula gitti" diyerek, köpeklerinin eğitimine ilişkin bir paylaşım yaptı. Özel eğitimli köpeklerin fiyatı yaklaşık 20 bin sterlinden başlıyor.

NE OLMUŞTU?

Ocak 2020'de Ashley Cole , Surrey, Fetcham'daki malikanesinde maskeli hırsızlar tarafından soyuldu. 21 Ocak'ta meydana gelen soygunda, kamuflaj kıyafeti ve kar maskesi giymiş altı kadar soyguncu, çok miktarda nakit ve mücevherle kaçtı.

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı - Son Dakika
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