Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde - Son Dakika
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Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde

15.08.2022 19:31

Futbolcu Totti'nin 20 yıl süren evliliğini bitirme kararı ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. TV sunucusu eski eşi Ilary Blasi'nin, Totti'yi kişisel antrenörü ile aldattığı ifade edildi. Efsane futbolcunun, Blasi'nin telefonunda antrenör Cristiano Iovino'dan gelen uygunsuz mesajları bulduğu ve bunun üzerine ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü.

İtalya ve dünya futbolunun efsane futbolcusu Francesco Totti'nin, 20 yıllık evliliğini bitirmesinin ardında ihanet olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

EŞİNİN TELEFONUNDA UYGUNSUZ MESAJLAR BULDU

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, İtalyan sunucu ve model Ilary Blasi'nin, 20 yıllık eşi Francesco Totti'yi kişisel antrenörü Cristiano Iovino ile aldattığı iddia edildi. Roma efsanesi Totti'nin bir süredir şüphelendiği eşinin telefonunda kişisel antrenörü Cristiano Iovino ile olan uygunsuz mesajları bulması sonrası Blasi'den boşandığı öne sürüldü. Francesco Totti ve Ilary Blasi arasındaki evliliği bitiren dönüm noktasının Cristiano Iovino olduğu belirtiliyor.

SIK SIK VAKİT GEÇİRMELERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Corriere'nin iddiasına göre; 45 yaşındaki Francesco Totti, ayın 15 gününü Milano'da çalışmak için geçiren 41 yaşındaki eşi Ilary Blasi'nin sık sık Cristiano Iovino ile vakit geçirmesinden rahatsızlık duydu.

Cristiano Iovino

TARAFLAR KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

Daha sonra cep telefonunda bulduğu karşılıklı mesajlaşmalarla bu ilişkiyi bitirme kararı aldı. İtalya'da ortaya atılan bu ihanet haberi büyük gündem olurken taraflardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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