Efsane futbolcunun oğlu da efsane çıktı

Spor

İspanyol basınından Marca'nın; Kaka'nın en büyük oğlu Luca Celico'nun yeteneklerini sergilediği anları yayınladığı video, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

"BU NASIL GEN"

Kısa sürede profesyonel olması beklenen 16 yaşındaki yetenekli genç için, "Kaka'yı izlemiş olanlar, oğlu olduğunu anlar, bu nasıl gen!", "İhtişamlı bir sadelik", "Koşusu, saçı, top sürüşü, gen değil klon!", "Koşarken vücudunun aldığı şekil bile aynı" yorumlarını yaptı.