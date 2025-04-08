Efsane geri dönüyor! Real Madrid'in yeni teknik direktörü için çok konuşulacak iddia - Son Dakika
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Efsane geri dönüyor! Real Madrid'in yeni teknik direktörü için çok konuşulacak iddia

Efsane geri dönüyor! Real Madrid\'in yeni teknik direktörü için çok konuşulacak iddia

Real Madrid'de sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yerine İspanyol devinde şampiyonluklar Zinedine Zidane'ın gelebileceği iddia edildi. İtalyan teknik adamın ise Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşuluyor.

08.04.2025 20:20
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Real Madrid'de teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulurken, İspanyol devinin başına geçecek isimle ilgili de iddialar ortaya atılmaya başlandı.

ANCELOTTI BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇEBİLİR

İspanyol devindeki kariyerinin sonuna yaklaşan Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürülüyor. İtalyan çalıştırıcı, takımına şampiyonlukla veda etmek istiyor. La Liga'da 30 maç sonunda 63 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid, Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Efsane geri dönüyor! Real Madrid'in yeni teknik direktörü için çok konuşulacak iddia

YERİNE ZIDANE'I GETİRMEK İSTİYORLAR

Carlo Ancelotti'nin görevden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktör hakkında da birçok iddia bulunurken İspanyol devinin efsane ismi Zinedine Zidane'ın geri dönebileceği iddia edildi. İspanyol basınından Todo Fichajes, Real Madrid yönetiminin daha önce kulüpte şampiyonluklar yaşayan Zidane'ı takımın başına getirmeyi planladığını ifade etti. Xabi Alonso'nun da adaylar arasında olduğu bilinirken son tercihin Zidane olabileceği konuşulmaya başladı.

Efsane geri dönüyor! Real Madrid'in yeni teknik direktörü için çok konuşulacak iddia

Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane geri dönüyor! Real Madrid'in yeni teknik direktörü için çok konuşulacak iddia - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hakan1421:
    tazminatör Mourinho yu niye almıyorlar açana 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Arda için farkettmez dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fulblcusu. 0 1 Yanıtla
  • 78908900:
    İlğinç ! Real Madrit ,Arda'nın üzerine takım oluşturuyor Arda'ya uygun teknik heyeti takımın başına getiriyor ,gibi haber yapılmış .:)))) 0 0 Yanıtla
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