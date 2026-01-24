Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı

Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
24.01.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney, Manchester United U18 takımıyla Old Trafford'da ilk resmi maçına çıkarak kariyerinde özel bir ana imza attı.

Manchester United U18 forması giyen 16 yaşındaki Kai Rooney, FA Gençlik Kupası son 16 turunda Derby County U18'e karşı oynanan maçta süre aldı. Babası Wayne Rooney'nin yıllarca efsaneleştiği Old Trafford'da sahaya çıkan genç futbolcu, dikkatleri üzerine çekti.

UZATMALARDA OYUNA GİRDİ

Mücadelenin normal süresi 0-0 sona ererken, uzatmalara giden karşılaşmada Manchester United rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kai Rooney, 99. dakikada Godwill Kukonki'nin yerine oyuna dahil oldu.

BABASI TRİBÜNDE TAKİP ETTİ

Kai Rooney'nin Old Trafford'daki ilk resmi maçını, babası Wayne Rooney de tribünden izledi. Baba-oğul için bu anlar duygusal karelere sahne oldu.

MEVKİSİ VE PROFİLİ

Manchester United altyapısında gelişimini sürdüren Kai Rooney, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde görev yapabiliyor. Genç yaşına rağmen fiziksel yapısı ve oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

Manchester United, Wayne Rooney, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:34:49. #7.11#
SON DAKİKA: Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.