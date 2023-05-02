Efsane kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber İngiltere'de oy kullandı

Eski millî takım kalecisi Rüştü Reçber'in eşi olan Işıl Reçber şu sıralar çocuklarının eğitimi için İngiltere'de bulunuyor. Işıl Reçber 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye genel seçimleri için oyunu İngiltere'de kullandığını duyurdu.

"BUGÜN ÖNEMLİ BİR GÜNDÜ"

Oy kullanırken objektiflere poz veren Işıl Reçber paylaşımında ise "Bugün önemli bir gündü! Vatandaşlık görevimi yerine getirip güzel Türkiye'm için oy kullandım. Londra'da biraz erken başlıyor ve 29 Nisan-7 Mayıs arası devam ediyor. Vatanıma, milletime, bizlere hayırlı uğurlu olsun. Her nerede olursak olalım tek bir vatanımız var" ifadelerini kullandı.