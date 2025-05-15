Efsane sol bek Jordi Alba\'dan 2 yıllık imza

Bir zamanların dünyadaki en iyi sol beki olarak gösterilen Jordi Alba'dan yeni bir imza geldi. Kariyerini ABD'de sürdüren ve MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı.

2 YILLIK İMZA

Inter Miami'den yapılan açıklamada, Jordi Alba ile yeniden anlaşma sağlandığı ve yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Jordi Alba, takımıyla bu sezon toplamda 17 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, Inter Miami'de bir zamanlar Barcelona'da eski takım arkadaşları olan Lionel Messi, Sergio Busquets ve Luis Suarez gibi isimlerle birlikte aynı takımda forma giyiyor.