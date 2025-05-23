Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor

1930 yılında inşa edilen ve 95 yıldır birçok önemli kulübü ağırlayan Fikret Karabudak Stadyumu'nda sona gelindi. Stadyumu'nun yıkım süreci resmi olarak başladı.

Stadyum, geçmişte Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan İl Özel İdaresi'ne devredilmişti ve yaklaşık iki yıl önce alınan yıkım kararı dava süreci nedeniyle ertelenmişti. Son dönemde mahkemeden çıkan nihai karar doğrultusunda herhangi bir engel kalmadığı için tahliye işlemleri başlatıldı.

MODERN SPOR ALANLARI HEDEFLENİYOR

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, stadyumu boşaltarak yıkım sürecine hazırlık yapıyor. Stadyumun yıkılmasının ardından bölgenin yeniden değerlendirilmesi ve modern spor alanlarının kazandırılması hedefleniyor.

Kamuoyunda uzun süredir tartışmalara neden olan bu süreç, yargı kararının netleşmesiyle yeni bir aşamaya geçti. Yetkililer, tahliye ve yıkım çalışmalarının sorunsuz şekilde tamamlanması için titizlikle ilerlediklerini belirtti.