Efsane Teknik Direktör Lucescu Hayatını Kaybetti

Romanya Futbol Federasyonu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan teknik direktör Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Romanya Futbol Federasyonu, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de mutlak bir efsane olarak kalacak olan Mircea Lucescu'nun vefatı üzerine sonsuz üzüntülerini dile getiriyor." denildi.

Açıklamada, "Futbol dünyamız bugün sadece dahi bir taktisyeni değil, aynı zamanda bir akıl hocasını, bir vizyoneri ve bayrağımızı dünya çapında başarının zirvelerine taşıyan bir ulusal sembolü de kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Federasyon, ülkedeki liglerde Mircea Lucescu'nun anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını kaydetti.

2024 yılından bu yana Romanya Milli Takımı'nda ikinci dönemini geçiren Lucescu, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen Türkiye ile Romanya arasında 26 Mart'ta İstanbul'da oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında sahaya çıkmıştı. Rumen çalıştırıcı, milli takımlar düzeyindeki en yaşlı aktif teknik direktör ünvanını kazanmıştı.

Rumen çalıştırıcı, Romanya'nın Slovakya ile 31 Mart'ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı.

Türk futboluna 3 ayrı dönem hizmet etti

Rumen teknik adam, 2000-2002 yıllarında Galatasaray, 2002-2004 yıllarında Beşiktaş, 2017-2019 yıllarında da A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Galatasaray ile UEFA Süper Kupa (2000) ve Süper Lig (2001-2002) şampiyonluğu yaşayan Lucescu, Beşiktaş'ın başında da 2002-2003 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımın başında 17 maça çıkan deneyimli teknik adam, 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet gördü.

Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden milli takım kadrosundaki oyunculardan İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik'e ilk kez şans veren teknik direktör oldu.

Kariyeri kupalarla dolu

Kariyeri boyunca toplam 35 kupa kazanan Lucescu, dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında ayrı bir yer edindi.

Rumen çalıştırıcı, kariyerinde 49 kupa şampiyonluğu yaşayan İskoç Alex Ferguson ve 37 kupa zaferi bulunan İspanyol Pep Guardiola'nın ardından listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Romanya Milli Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 8 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası zaferi yaşadı.