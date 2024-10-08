Efsanelerle Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Efsanelerle Futbol Turnuvası Başladı

Trabzon'da eski başkanlar anısına düzenlenen turnuvada futbol efsaneleri sahada buluştu.

08.10.2024 19:19
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Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı.

Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğindeki turnuva, bu sene vefat eden Trabzonspor Kulübünün eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına organize edildi.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen turnuvaya, geçmişte Trabzonspor'da forma giymiş Şota Arveladze, Ibrahima Yattara, Abdullah Ercan'ın da aralarında bulunduğu efsane isimler katıldı.

Turnuvanın ilk gününde oynanan müsabakalarda "antrasit formalı" takım, "parçalı formalı" takımı 8-3 yenerek finale yükseldi. "Çizgili formalı" takımı 6-4 yenen "mavi formalı" takım ise finale yükselen ikinci takım oldu.

Trabzonsporlu eski futbolcu Ergin Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avni Aker'de yeniden sahaya çıkmanın harika bir duygu olduğunu söyledi.

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Keleş, "Burada olmak çok güzel, herhalde yaşça en küçükleriyim. Çok değerli, önemli isimler var. Benim de büyüklerim, hayranlıkla izlediğim insanlar. Onları görmek, onlarla iletişim içerisinde olmak benim için de çok güzel, çok ayrı." diye konuştu.

Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze ise çok özel bir yer olan Hüseyin Avni Aker Stadı'nı çok özlediğini belirterek, burada yeniden bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ibrahima Yattara da Trabzon'u çok özlediğini vurgulayarak, "Birisi söylese yeniden Avni Aker'de top oynayacağımı inanmazdım ama gerçekten hayat böyle, inanmak lazım, tekrar Avni Aker'e döndüm. Dostlarla güzel bir maç olacak. Trabzonspor taraftarlarını da çok özledim." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un efsanelerini organizasyonda görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Böyle anlamlı bir organizasyonda onlarla bir araya gelmek bizim için büyük kıymet taşıyor. Filistin yararına yaptığımız bu organizasyon vesilesiyle yaşanan soykırımı da lanetlemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Turnuva yarın akşam oynanacak final ve şöhretler müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Efsanelerle Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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