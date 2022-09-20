Efsanevi boksör Mike Tyson'dan hayranlarını üzen sözler: Konuşamıyorum bile - Son Dakika
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Efsanevi boksör Mike Tyson'dan hayranlarını üzen sözler: Konuşamıyorum bile

20.09.2022 19:22

Geçtiğimiz günlerde bir hayranı tarafından tekerlekli sandalyede görüntülenen efsanevi boksör Mike Tyson, siyatik hastalığına yakalandığını belirtirken, "Ağrı arada kendini gösteriyor ve yürümeme engel oluyor. Bazen o kadar yanıyor ki konuşamıyorum" dedi.

Son zamanlarda rahatsızlığı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken eski ABD'li boksör Mike Tyson, havaalanında tekerlekli sandalye ile görüntülenmişti. Tyson sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"YÜRÜMEME ENGEL OLUYOR"

Newsmax'e konuşan Mike Tyson, siyatik hastalığına yakalandığını söyledi. Efsanevi boksör yaptığı açıklamada, "Ağrı arada kendini gösteriyor ve yürümeme engel oluyor. Bazen o kadar yanıyor ki konuşamıyorum!" ifadelerini kullandı. Tyson son durumuna ilişkin ise, "Siyatik dışında başka bir sorunum yok ve çok sağlıklıyım." dedi.

SİYATİK HASTALIĞI NEDİR?

Siyatik hastalığı, siyatik sinirinin ağrılı hastalığıdır. Hastalık, kalçaya doğru yayılan bel ağrılarıyla başlar. Ağrı, sinir boyunca, bacağın arkasını izleyerek kasıktan ayağa dek yayılır. Ağır durumlarda bacak güçsüzleşir, diz ve bilek refleksleri azalır. Sağaltımında dinlenme, sıcak ve fizik sağaltımı yapılır; ağrı kesici ilaçlarla birlikte özellikle B vitamini ve kortizonlu ilaçlar verilir. Hastalık genelde hapishane hastalığı olarak da bilinir.

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Mike Tyson, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efsanevi boksör Mike Tyson'dan hayranlarını üzen sözler: Konuşamıyorum bile - Son Dakika


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