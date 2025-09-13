Ege Cup 2025'te Türk Telekom Şampiyon Oldu

Ege Cup 2025 Turnuvası finalinde Türk Telekom, Trabzonspor'u 79-75 mağlup ederek şampiyon oldu.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Furkan Söylemezoğlu, Utku Sarı
Trabzonspor: Reed 16, Grant 11, Tinkle 6, İsmail Cem Ulusoy, Gordon 12, Berk Demir 7, Okben Ulubay 2, Yeboah 7, Ege Arar 2, Silins 4, Dorukhan Engindeniz, Delgado Astacio 8
Başantrenör: Selçuk Ernak
Türk Telekom: Devoe 1, Allman 12, Berkan Durma 3, Emircan Koşut 2, Ata Kahraman, Usher 7, Devon Smith 9, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 18, Yavuz Gültekin 4, Bankston 12
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 23-17 (Trabzonspor lehine)
Devre: 45-37 (Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 63-57 (Trabzonspor lehine) - İZMİR
