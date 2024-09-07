17. Channel Regatta Marmaris'te - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

17. Channel Regatta Marmaris'te

17. Channel Regatta Marmaris\'te

Ege Denizi'nin iki yakasındaki denizcileri bir araya getiren geleneksel 'Channel Regatta' yat yarışlarının 17'ncisi, bu yıl Marmaris'te 'sailing together' mottosu ile düzenlenecek. Yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkenci katılması bekleniyor.

07.09.2024 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nin iki yakasındaki denizcileri bir araya getiren geleneksel "Channel Regatta" yat yarışlarının 17'ncisi, bu yıl 13-15 Eylül 2024 tarihlerinde 'sailing together' mottosu ile Marmaris'te düzenlenecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün ortaklaşa organize ettiği yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkencinin katılması bekleniyor.

Yarışlar dönüşümlü yapılıyor

MIYC yönetimi, yarışların ilk dönemlerinde Marmaris'te başlayıp Rodos'ta, Rodos'ta başlayıp Marmaris'te bittiğini belirtti. Ancak değişen ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle, yarışların artık dönüşümlü olarak bir yıl Rodos'ta, bir yıl Marmaris'te yapılmasına karar verildi. Bu yıl Marmaris'te düzenlenecek olan yarışlara yaklaşık 25 tekne ve 250 yelkencinin katılması bekleniyor.

MIYC yönetimi "Rodos Açık Deniz Yat Kulübü ile MIYC arasında yıllar öncesine dayanan bir dostluk yatıyor. Bu güçlü bağ, "Ortak denizimizde neden birlikte yarışmayalım?" düşüncesiyle 17 yıl önce hayata geçirilen bu organizasyonun temelini attı. Yarışın bu yılki sloganı "Sailing Together" olarak belirlendi; bu slogan, denizin iki yakasında yaşayan denizcilerin birlikteliğini ve dostluğunu simgeliyor" dedi.

Yarışın, yalnızca denizcilik sporuna değil, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk bağlarının gelişmesine de katkıda bulunacağına inandıklarını ifade eden MIYC yönetimi, organizasyonun Ege'nin her iki yakasında denizcilik kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediğini vurguladı. Yarışçılara iyi dileklerde bulunan yetkililer, "Tüm yarışçılarımızın pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olmasını dileriz" açıklamasını yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ege Denizi, Marmaris, Güncel, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor 17. Channel Regatta Marmaris'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:05:10. #1.13#
SON DAKİKA: 17. Channel Regatta Marmaris'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement