Ege Derbisi: Tire 2021 FK - Uşakspor

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonun son haftasında 45'er puanla Play-Off hattına 6'ncı sırada giren Tire 2021 FK ile 5'inci basamaktaki Uşakspor yarın Tire'de oynanacak Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İki takımdan biri galip gelmesi halinde kazanan Play-Off'a kalmayı garantileyecek.

Beraberlik durumunda grupta alınacak diğer sonuçlar ilk 6'yı belirleyecek. Grupta 46 puanlı Amasyaspor, 45'er puanlı Tire ve Uşakspor, 43 puanlı Mazıdağı Fosfatspor ve 42 puanlı Etimesgut Belediyespor Play-Off iddialarını sürdürüyor. Grupta 2'nci sırayı garantileyen Balıkesirspor ise aynı saatte kümede kalma mücadelesi veren Türk Metal 1963'ü konuk edecek.