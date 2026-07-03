Ege Gürel'e Profesyonel Teklif Yağdı - Son Dakika
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Ege Gürel'e Profesyonel Teklif Yağdı

Ege Gürel\'e Profesyonel Teklif Yağdı
03.07.2026 14:05
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Göztepe altyapısından Ege Gürel, başarılı performansıyla profesyonel kulüplerin dikkatini çekti.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Gürel, profesyonel kulüpleri peşine taktı. Göztepe altyapısında filiz lisanstan itibaren 8 yıl yetişip tüm yaş gruplarında oynayan Ege, geçen sezon İzmir Süper Amatör Lig'de play-offta mücadele eden Bayraklı 1954 formasıyla dikkatleri üzerine çekti. Sol ayağını kullanıp iki kanatta ve forvet arkası olarak görev yapan futbolcuya profesyonel ligden birçok teklif olduğu öğrenildi. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük bölümü öğrencisi olan Ege'nin yeni sezon öncesi İzmir ekiplerinden biriyle profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Futbol, İzmir, Yaşam, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege Gürel'e Profesyonel Teklif Yağdı - Son Dakika

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