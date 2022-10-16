Ege Rallisi tamamlandı - Son Dakika
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Ege Rallisi tamamlandı

16.10.2022 17:14
Ege Rallisi tamamlandı

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nde birinciliği kazanan Tokspor WRT takımından Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz ikilisi, 2022 yılı şampiyonluğu son yarış öncesinde garantiledi.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Royal Teos Ege Rallisi'nde birinciliği kazanan Tokspor WRT takımından Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz ikilisi, 2022 yılı şampiyonluğu son yarış öncesinde garantiledi.

Dün başlayan organizasyonda katılımcılar bugün Çatalca (Royal Teos) ve Gödence (Berkem Motors) etaplarını ikişer kez geçti.

Genel klasmanda ilk 3 sıra Tokspor WRT takımından Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova/Burak Akçay ve Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir/Batuhan Memişyazıcı'dan oluştu.

Orhan Avcıoğlu/Burçin Korkmaz ikilisi 12-13 Kasım'da koşulacak 42. İstanbul Rallisi öncesinde Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı birinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Sınıf 4 ve iki çeker klasmanında GP Garage My Team'den Buğra Can Kılıç/Yusuf Çalık, Sınıf N'de aynı takımdan Sinan Soylu/Ali Tuğrul Kaya, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den Serhan Türkkan/Koray Akgün ve Sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey adına yarışan Tuncer Sancaklı/Asena Sancaklı çifti birinciliğe uzanan ekipler oldu.

Rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye ve takımlar birincisi Toksport WRT olurken, genç pilotlar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye'den Efehan Yazıcı, kadın co-pilotlar birinciliğini de Asena Sancaklı elde etti.

Klasik ralli otomobillerinin mücadele ettiği historic ralli klasmanına da puan veren organizasyonda, Parkur Racing'den Üstün Üstünkaya/Kerim Tar 1976 model Ford Escort MK2 ile bir kez daha historic genel klasman ve Kategori 2 birinciliği kazandı.

Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası klasmanında, sezon başından beri liderliğini koruyan Castrol Ford Team Türkiye pilotları Hakan Gürel/Çağatay Kolaylı İzmir'den de genel klasman ve Kategori 2 birincisi olarak ayrıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ford, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege Rallisi tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ege Rallisi tamamlandı - Son Dakika
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