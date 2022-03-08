Ege takımları zor sınavlarda - Son Dakika
Üye Girişi

Ege takımları zor sınavlarda

08.03.2022 12:45
Ege takımları zor sınavlarda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ege ekipleri yarın saat 14.00'te başlayacak zorlu maçlarda galibiyet arayacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ege ekipleri yarın saat 14.00'te başlayacak zorlu maçlarda galibiyet arayacak. Ligde 1'inci Grup'ta geçen hafta Formül Erbaaspor deplasmanındaki galibiyetle alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor, Ankara'da Polatlı İlçe Stadı'nda Başkent Gözgözler Akademi karşısına çıkacak. 2'nci Grup'ta son 3 maçtır kazanamayıp yine düşme hattına gerileyen Kızılcabölükspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor'u Semt Sahası'nda çıkış yakalamak için ağırlayacak. Grupta üst üste 2 galibiyetle tekrar Play-Off hayalleri kurmaya başlayacan Kuşadasıspor haftayı bay takım olarak geçecek. 3'üncü Grup'ta liderliği kaptırdıktan sonra zirveyi 1 puan geriden takip eden Fethiyespor, kurtuluş umudu kalmayan Ceyhanspor'u İlçe Stadı'nda konuk edecek.


YORUMLAR
500
Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti 2021'in evden eve nakliyat trendleri açıklandı 2021'in evden eve nakliyat trendleri açıklandı

Futbol Federasyonu, Hisarcık, Ankara, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ege takımları zor sınavlarda - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:52:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ege takımları zor sınavlarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement