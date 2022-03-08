Ege takımları zor sınavlarda - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ege ekipleri yarın saat 14.00'te başlayacak zorlu maçlarda galibiyet arayacak. Ligde 1'inci Grup'ta geçen hafta Formül Erbaaspor deplasmanındaki galibiyetle alt sıralardan uzaklaşan Bergama Belediyespor, Ankara'da Polatlı İlçe Stadı'nda Başkent Gözgözler Akademi karşısına çıkacak. 2'nci Grup'ta son 3 maçtır kazanamayıp yine düşme hattına gerileyen Kızılcabölükspor, Gema Polimer Şile Yıldızspor'u Semt Sahası'nda çıkış yakalamak için ağırlayacak. Grupta üst üste 2 galibiyetle tekrar Play-Off hayalleri kurmaya başlayacan Kuşadasıspor haftayı bay takım olarak geçecek. 3'üncü Grup'ta liderliği kaptırdıktan sonra zirveyi 1 puan geriden takip eden Fethiyespor, kurtuluş umudu kalmayan Ceyhanspor'u İlçe Stadı'nda konuk edecek.