Ege Temsilcileri Küme Düşme Tehdidi Altında

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Ege temsilcileri Bornova 1877 ve Kuşadasıspor sezonun son haftasına amatöre düşme endişesiyle girdi. Ligde sezonun ikinci yarısında oynadığı 14 maçı da kazanamayan, son 7 maçtır puan alamayıp üst üste mağlup olan Bornova 1877, deplasmanda şampiyon rakibi Bursaspor'a 4-1 yenilince son hafta öncesi kendisini küme düşme hattında buldu. 25 puanı olup kendisiyle aynı puandaki bir basamak üzerinde yer alan 23Elazığ FK'yla ikili averajı eşit olan Bornova ekibi son hafta Kırşehir FSK'yı yenip, ligde kalışını ilan etmek için ağırlayacak. Muşspor'a evinde 1-0 yenilerek 23 puanla düşme hattından çıkamayan Kuşadasıspor ise son maçta 23Elazığ FK deplasmanında zoru başarmaya çalışacak. Kuşadası, kendisi gibi düşme ihtimali olan rakibini deplasmanda yener, ikili averajının iyi olduğu Bornova da takılırsa kurtulacak.