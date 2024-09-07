Ege temsilcileri sezonu galibiyetle açmak için mücadele edecek

İZMİR,
TFF 3'üncü Lig'de yer alan Ege temsilcileri yarın sezonu galibiyetle açma hedefiyle mücadele verecek. 1'inci Grup'ta yer alan Kuşadasıspor, ilk sınavına Anadolu Üniversitesi deplasmanında çıkacak. Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'ndaki maç saat 16.30'da başlayacak. Geçen sezon Play-Off oynayan Bornova 1877, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 19.00'da Bulvaspor'la karşı karşıya gelecek. Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel lige yükselen Muğlaspor, 2'nci Grup'ta deplasmanda 16.00'da Amasyaspor'la karşılaşacak. Balıkesirspor, Balıkesir Atatürk Stadı'nda 19.00'da Fatsa Belediyespor'la rakip olacak. 4'üncü Grup'ta yer alan Turgutluspor ise Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 16.30'da Bursa Nilüfer FK ile kozlarını paylaşacak.
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