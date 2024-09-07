Ege temsilcileri sezonu galibiyetle açmak için mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ege temsilcileri sezonu galibiyetle açmak için mücadele edecek

TFF 3. Lig'de yer alan Ege temsilcileri, yeni sezonun ilk maçlarına çıkacak. Kuşadasıspor, Anadolu Üniversitesi deplasmanında, Bornova 1877 ise Bulvaspor ile karşılaşacak. Muğlaspor Amasyaspor'a konuk olacak, Balıkesirspor ise Fatsa Belediyespor ile mücadele edecek. Turgutluspor ise Bursa Nilüfer FK ile karşı karşıya gelecek.

07.09.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig'de yer alan Ege temsilcileri yarın sezonu galibiyetle açma hedefiyle mücadele verecek. 1'inci Grup'ta yer alan Kuşadasıspor, ilk sınavına Anadolu Üniversitesi deplasmanında çıkacak. Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'ndaki maç saat 16.30'da başlayacak. Geçen sezon Play-Off oynayan Bornova 1877, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 19.00'da Bulvaspor'la karşı karşıya gelecek. Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel lige yükselen Muğlaspor, 2'nci Grup'ta deplasmanda 16.00'da Amasyaspor'la karşılaşacak. Balıkesirspor, Balıkesir Atatürk Stadı'nda 19.00'da Fatsa Belediyespor'la rakip olacak. 4'üncü Grup'ta yer alan Turgutluspor ise Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 16.30'da Bursa Nilüfer FK ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: DHA

Anadolu Üniversitesi, Bursa Nilüfer, Balıkesirspor, Turgutluspor, Balıkesir, Güncel, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Ege temsilcileri sezonu galibiyetle açmak için mücadele edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:12:06. #1.13#
SON DAKİKA: Ege temsilcileri sezonu galibiyetle açmak için mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement