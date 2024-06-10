Ege Yıldızları Hokey Takımı Türkiye U16 Hokey 1'inci Ligi'nde ikinci oldu - Son Dakika
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Spor

Ege Yıldızları Hokey Takımı Türkiye U16 Hokey 1'inci Ligi'nde ikinci oldu

Ege Yıldızları Hokey Takımı, Osmaniye'de düzenlenen turnuvada altı galibiyet ve bir mağlubiyet alarak Türkiye ikincisi oldu. Antrenör Ali Reza Salmanzadeh, kızların Türkiye şampiyonluğunu kıl payı kaçırdığını belirtirken, takımın sıcağa yenildiğini ve bu ikinciliğin telafisinin diğer müsabakalarda yapılacağını söyledi.

10.06.2024 14:06
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Türkiye U16 Hokey 1'inci Ligi'nde mücadele eden Ege Yıldızları Hokey Takımı, Osmaniye'de gerçekleşen turnuvada büyük bir başarıya imza attı. Yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir mağlubiyet alarak averajla Türkiye ikincisi oldu.

Ege Yıldızları'nın antrenörü Ali Reza Salmanzadeh yaptığı açıklamada, "Ege Yıldızları Hokey takımımız, U16 Türkiye Hokey 1. Ligi'nde (U16 en üst lig) Osmaniye'de oynadığı yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir mağlubiyet ile tamamlayıp averajla Türkiye ikincisi olmuştur. Ligde 4-3 yendiğimiz Adana Hokey Kulübü şampiyon olurken, kızlarımız büyük bir şanssızlıkla Türkiye şampiyonluğunu kıl payı bir gol ile kaçırmıştır. Kızlarımızın Türkiye ikinciliği kupasını Muğla ilimize kazandırması da yine büyük bir başarıdır" dedi.

Salmanzadeh, 2008 doğumlu kızların oynadığı kategoride 70 maçtır yenilmeyen Ege Yıldızları'nın Osmaniye'de sıcağa yenildiğini belirterek, "Bu ikinciliğin telafisini diğer müsabakalarda yapacağız" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ege Yıldızları Hokey Takımı Türkiye U16 Hokey 1'inci Ligi'nde ikinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Yıldızları Hokey Takımı Türkiye U16 Hokey 1'inci Ligi'nde ikinci oldu - Son Dakika
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