Ege Yıldızları Hokey Takımı Türkiye U16 Hokey 1'inci Ligi'nde ikinci oldu

Spor

Türkiye U16 Hokey 1'inci Ligi'nde mücadele eden Ege Yıldızları Hokey Takımı, Osmaniye'de gerçekleşen turnuvada büyük bir başarıya imza attı. Yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir mağlubiyet alarak averajla Türkiye ikincisi oldu.

Ege Yıldızları'nın antrenörü Ali Reza Salmanzadeh yaptığı açıklamada, "Ege Yıldızları Hokey takımımız, U16 Türkiye Hokey 1. Ligi'nde (U16 en üst lig) Osmaniye'de oynadığı yedi karşılaşmada altı galibiyet ve bir mağlubiyet ile tamamlayıp averajla Türkiye ikincisi olmuştur. Ligde 4-3 yendiğimiz Adana Hokey Kulübü şampiyon olurken, kızlarımız büyük bir şanssızlıkla Türkiye şampiyonluğunu kıl payı bir gol ile kaçırmıştır. Kızlarımızın Türkiye ikinciliği kupasını Muğla ilimize kazandırması da yine büyük bir başarıdır" dedi.

Salmanzadeh, 2008 doğumlu kızların oynadığı kategoride 70 maçtır yenilmeyen Ege Yıldızları'nın Osmaniye'de sıcağa yenildiğini belirterek, "Bu ikinciliğin telafisini diğer müsabakalarda yapacağız" diye konuştu. - MUĞLA