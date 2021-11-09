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Egeliler 1'inci Lig'de dibi gördü - Son Dakika

Egeliler 1'inci Lig'de dibi gördü

09.11.2021 12:40
Egeliler 1'inci Lig'de dibi gördü

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon tüm Ege takımları küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon tüm Ege takımları küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Ligde geçen sezon iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu, Play-Off finalinde birbirlerine rakip olup Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselirken; bu sene ise tablo tersine döndü. Sezon sonunda 4 takımın mendil sallayacağı 1'inci Lig'de Egeliler şimdiden kabus görüyor. Hiçbir Ege takımı Play-Off ve şampiyonluk yarışının yakınına yaklaşamazken, 12'nci hafta sonunda Balıkesirspor 11 maçta 9 puanla sonnucu sırada, Altınordu 12 maçta 10 puanla sondan ikinci basamakta yer alıyor. Ligdeki ilk sezonunda bir türlü çıkışa geçemeyen Manisa Futbol Kulübü de 12 maçta 10 puanla 17'nci durumda bulunuyor. Nasadoge Menemenspor ve geçen sezon Süper Lig'e mendil sallayan Altaş Denizlispor, 11'er puanla düşme hattının yalnız birer puan üzerinde sıralanıyor.


Spor Toto, Altınordu, Play Off, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Egeliler 1'inci Lig'de dibi gördü - Son Dakika Spor


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