Egemen Korkmaz Hastaneye Kaldırıldı

U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ümit Milli Takımı'nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası H Grubu 6. maçında karşılaştığı Hırvatistan müsabakasında Teknik Direktör Egemen Korkmaz rahatsızlık geçirdi. Bir anda yere yığılan Egemen Korkmaz'a sağlık ekipleri müdahale ederken, daha sonra hastaneye kaldırıldı. 43 yaşındaki teknik adamın bilincinin yerinde olduğu öğrenildi. - İSTANBUL