Eğil\'den gelen çocuklar Amed Sportif Faaliyetler Boluspor maçını tribünden izledi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinden çok sayıda çocuk, Amed Sportif Faaliyetler- Boluspor maçını tribünden izledi.

Diyarbakır'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Boluspor karşılaşmasında Selman Mahallesi'nden Selman İlkokulu, Alpaslan Anadolu Lisesi, Merkez Ortaokulu ve Eğil Şehit Mehmet Uzan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı. Vali Murat Zorluoğlu'nun davetlisi olarak maçı tribünden izleme fırsatı bulan minikler, hayatlarında ilk kez bir futbol karşılaşmasının heyecanına ortak oldu. Eğil'den gelen öğrenciler stadyumda ağırlandı. Tribünde takımlarına coşkuyla destek veren çocuklar, sporun birleştirici gücünü ve takım ruhunu yerinde deneyimledi. Karşılaşmayı çocuklarla birlikte izleyen Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, tribünde öğrencilerle yakından ilgilenerek onların heyecanına ortak oldu.

Çocukların büyük sevinç yaşadığı anlarda sporun hem fiziksel hem de ruhsal gelişim açısından önemine dikkat çekildi. - DİYARBAKIR