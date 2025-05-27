Eğirdirli Sporcular Isparta'da Başarı Kazandı - Son Dakika
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Eğirdirli Sporcular Isparta'da Başarı Kazandı

Eğirdirli Sporcular Isparta\'da Başarı Kazandı
27.05.2025 10:01
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Eğirdirli minik ve küçük taekwondo sporcuları, Isparta'daki şampiyonadan madalyalarla döndü.

Isparta'da düzenlenen Okullar Arası Taekwondo İl Şampiyonası'na damga vuran Eğirdirli minik ve küçük sporcular, madalyalarla ilçeye döndü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programı kapsamında, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Isparta Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Minikler ve Küçükler Taekwondo İl Şampiyonası'nda Eğirdirli sporcular büyük bir başarıya imza attı. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü sporcuları, Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Sümeyra Çetintürk'ün rehberliğinde uzun süredir hazırlandıkları bu önemli turnuvadan madalyalarla dönerek ilçenin gururu oldu.

İl genelinden birçok okulun katıldığı şampiyonada üstün performanslarıyla dikkat çeken Eğirdirli minik ve küçük sporcuların dereceleri ise, Bağlar İlkokulu öğrencisi Gülmira Açıkgöz (50 kg) – 1.'lik, Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu öğrencisi Eren Türkyılmaz (50 kg) – 1.'lik, Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu öğrencisi Eymen Koçal (30 kg) – 2.'lik, Mustafa Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Emir Furkan Gencer (45 kg) – 2.'lik, Bağlar İlkokulu öğrencisi İlkim Sevkiye Gümüş (36 kg) – 3.'lük, İrfan Kaynak Ortaokulu öğrencisi Ervanur Eryiğit (57 kg) – 3.'lük olarak sıralandı.

Sporcuların bu başarısı, Eğirdir'de sporun gelişimine verilen önemi bir kez daha ortaya koyarken, aileleri ve ilçe halkı tarafından da büyük takdirle karşılandı.

"Çocuklarımız çok çalıştı, emeklerinin karşılığını aldılar"

Antrenör Sümeyra Çetintürk, sporcularıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız çok çalıştı, emeklerinin karşılığını aldılar. Eğirdir'e bu gururu yaşattıkları için hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğirdir, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eğirdirli Sporcular Isparta'da Başarı Kazandı - Son Dakika

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