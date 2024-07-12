EHF Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda kura çekimi 16 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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EHF Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda kura çekimi 16 Temmuz'da yapılacak

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımların kura çekimini 16 Temmuz Salı günü gerçekleştirecek. Türkiye'den Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento ve Beykoz Belediyespor takımları da bu organizasyonlarda yer alacak. Kura çekimi, EHF'nin Viyana'daki merkezinde TSİ 12.00'de başlayacak ve EHF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

12.07.2024 10:41
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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda kuralar 16 Temmuz'da çekilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kadınlarda EHF Avrupa Ligi'nde Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor, kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Erkekler EHF Avrupa Kupası'nda ise Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento ve Beykoz Belediyespor yer alacak.

Kulüplerin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 16 Temmuz Salı günü yapılacak. EHF'nin Viyana'daki merkezinde TSİ 12.00'de başlayacak kura çekimi, EHF TV Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EHF Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda kura çekimi 16 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

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