EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı maçları yarın başlayacak

A Grubu'nda Çekya, Letonya , Finlandiya ve Bulgaristan, B Grubu'nda ise Türkiye, Avusturya, Hollanda , Slovakya ve Gürcistan yer alıyor.

Bulgaristan 'da düzenlenecek EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı müsabakaları yarın başlayacak ve Türkiye ilk maçını Avusturya ile oynayacak.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

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