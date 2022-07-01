EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı maçları yarın başlayacak - Son Dakika
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EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı maçları yarın başlayacak

01.07.2022 18:04
EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı maçları yarın başlayacak

Bulgaristan'da düzenlenecek EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı müsabakaları yarın başlayacak ve Türkiye ilk maçını Avusturya ile oynayacak.

Bulgaristan'da düzenlenecek EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı müsabakaları yarın başlayacak ve Türkiye ilk maçını Avusturya ile oynayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın Varna kentinde başlayacak organizasyon, 10 Temmuz'da sona erecek.

A Grubu'nda Çekya, Letonya, Finlandiya ve Bulgaristan, B Grubu'nda ise Türkiye, Avusturya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan yer alıyor.

Gruplarını lider bitiren takımlar EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda A Klasmanı'na yükselecek.

Başantrenör İsmail Tarakçı yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ahmet Furkan Civan, Eren Alp Mete, Efe Karapınar, Danyel Kaya, Emirhan Aydemir, Doğukan Şirin, Mehmet Tolga Aşçı, Batuhan Caymaz, Sadık Emre Herseklioğlu, Onur Eren Gedikli, Eyüp Arda Yıldız, Sertan Can Erdoğan, Yiğit Salim Yılmaz, Bayram Kasırga, Efe Şakir Cihan, Mevlüt Kaan Günay.

Millilerin maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Avusturya-Türkiye

3 Temmuz Pazar:

15.00 Türkiye-Hollanda

4 Temmuz Pazartesi:

15.00 Türkiye-Gürcistan

7 Temmuz Perşembe:

13.00 Slovakya-Türkiye

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Klasmanı maçları yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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