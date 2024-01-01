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Eintracht Frankfurt, Donny van de Beek'i kiraladı - Son Dakika
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Eintracht Frankfurt, Donny van de Beek'i kiraladı

Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı. Manchester United'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun Bundesliga ekibinde yer alacağı belirtildi.

Eintracht Frankfurt, Donny van de Beek\'i kiraladı
01.01.2024 - 16:07,
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Donny van de Beek, Manchester United'dan kiralık olarak Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 26 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, 2023/24 sezonunun geri kalanında Bundesliga ekibinde yer alacak." bilgisi verildi.

Van de Beek, bu sezon Manchester United formasını 2 kez giydi.

Kaynak: AA
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