Eksi 44 puanı bulunan sonuncu Adana Demirspor, yarın Menemen FK\'ya konuk olacak

Eksi 44 puanı bulunan sonuncu Adana Demirspor, yarın Menemen FK'ya konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Ankaraspor'u 3-0, Sebatspor'u 1-0 yenen Menemen FK, yarın sahasında sonuncu Adana Demirspor'u ağırlayacak. 6 puanla 9. sıradaki Menemen, taraftar desteğiyle bir galibiyet daha hedeflerken eksi 44 puanlı Adana Demirspor son sırada yer alıyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Ankaraspor'u 3-0, Sebatspor'u da (D) 1-0 yenerek çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, yarın sahasında sonuncu Adana Demirspor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Abdurrahman Faruk Avşar görev alacak. Topladığı 6 puanla 9'uncu sıraya adını yazdıran Menemen FK'da Teknik Direktör Tolga Doğantez, taraftarın desteği ile bir galibiyet daha almayı hedeflediklerini dile getirdi. Adana Demirspor borçları nedeniyle FIFA'dan aldığı cezalar yüzünden lige eksi 48 puanla başlamıştı. Şu an eksi 44 puanı bulunan Adana temsilcisi sonuncu durumda.
Kaynak: DHA
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