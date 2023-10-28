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El Clasico, Real Madrid'in! Bellingham, Barcelona'yı tek başına yıktı - Son Dakika

El Clasico, Real Madrid'in! Bellingham, Barcelona'yı tek başına yıktı

Son Güncelleme: 28.10.2023 19:29

El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 yendi. Barcelona'nın golünü İlkay Gündoğan atarken, Real Madrid'in golleri genç yetenek Jude Bellingham kaydetti.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında sonucu merak edilen maçta Barcelona ile Real Madrid El Clasico'da karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Ancelotti'nin öğrencileri kazandı.

İLKAY PERDEYİ AÇTI

Barcelona'da 6. dakikada sahneye çıkan İlkay Gündoğan, karşı karşıya pozisyonda Kepa'yı mağlup etti ve Katalanları 1-0 öne geçirdi.

El Clasico'da gülen taraf Real Madrid! Bellingham, Barcelona'yı tek başına dağıttı

BELLINGHAM MAÇI ALDI

İlk yarıda 1-0 geriye düşen Real Madrid, 68. dakikada Jude Bellingham'ın ceza sahası dışından, çok uzaklardan, attığı golle maçta eşitliği yakaladı. Uzatma anlarında sahneye bir kez daha çıkan yıldız futbolcu, bir gol daha atarak takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

El Clasico'da gülen taraf Real Madrid! Bellingham, Barcelona'yı tek başına dağıttı
El Clasico'da gülen taraf Real Madrid! Bellingham, Barcelona'yı tek başına dağıttı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jude Bellingham, Real Madrid, El Clasico, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor El Clasico, Real Madrid'in! Bellingham, Barcelona'yı tek başına yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: El Clasico, Real Madrid'in! Bellingham, Barcelona'yı tek başına yıktı - Son Dakika
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