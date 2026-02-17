Elana Meyers Taylor Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kadınlar tekli bobsled kategorisinde ABD'li Elana Meyers Taylor, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 10. gününde kadınlar tekli bobsled yarışları, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Elana Meyers Taylor, 3 dakika 57.93 saniyelik süresiyle altın madalyaya uzandı. Kariyerindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu yaşayan Meyers Taylor, oyunlardaki madalya sayısını da 6'ya çıkardı.

Alman Laura Nolte, 0.04 saniye geride gümüş, Milano-Cortina 2026'ya bu kategorinin son şampiyonu olarak gelen ABD'li Kaillie Armbruster Humphries ise 0.12 saniye farkla bronz madalya kazandı.