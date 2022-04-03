Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off eşleşmeleri belli oldu

03.04.2022 14:05
Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı nefesleri kesen 2021-2022 sezonu play-off eşleşmeleri netleşti. A Grubu'nda DSİspor ile İl Özel İdare, B Grubu'nda ise Aksaray Gençlik ve Sanayi Sitespor takımları play-offa yükselen takımlar oldu. Çapraz eşleşme sonucu; DSİspor ile Sanayi Sitespor, Aksaray Gençlikspor ile İl Özel İdare eşleşti. Yarı final aşamasındaki maçlar rövanş sistemiyle oynanacak. Final maçı ise tek maç sistemiyle oynanacak. Futbol İl Tertip Komitesi'nin kulüplerle yapacağı toplantı sonrası müsabaka tarihleri netlik kazanacak. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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