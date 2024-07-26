Elazığ Atatürk Stadyumu, Çimlerin Sağlığını Korumak İçin Yeni Bir Sistem Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığ Atatürk Stadyumu, Çimlerin Sağlığını Korumak İçin Yeni Bir Sistem Kurdu

Elazığ Atatürk Stadyumu, çimlerin formunu korumak amacıyla yeni bir serinletme sistemi kurarak çocuk ve genç sporcuları uluslararası müsabakalara hazırlıyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınan 12 adet fan, yaz sıcaklarına karşı çimlerin sağlığını korumak için kullanılmaya başlandı.

26.07.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bünyesinde oluşturulan salonlarda 18 branşta spor yapan çocuk ve gençleri uluslararası müsabakalara hazırlayan Elazığ Atatürk Stadyumu, yenilikçi bir uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Atatürk Stadyumuna, bu yıl çimlerinin formunu korumak amacıyla yeni bir serinletme sistemi kurdu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınan 12 adet fan, yaz sıcaklarına karşı çimlerin sağlığını korumak için kullanılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kültür mahallesinde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen UEFA ve FIFA standartlarındaki 18 bin 423 seyirci kapasiteli modern Elazığ Atatürk Stadyumu, yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki en büyük spor komplekslerinden biri olan ve Elazığspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu'na, bu yıl çimlerinin formunu korumak amacıyla yeni bir serinletme sistemi kuruldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınan 12 adet fan, yaz sıcaklarına karşı çimlerin sağlığını korumak için kullanılmaya başlandı.

"Bu bölgede maliyet ve teknik olarak kullanım açısından tek olduğumuzu söyleyebiliriz"

Çimlere serinletme işlemi uygulayarak, çimin formlu kalmasını ve nefes alabilir bir ortamda büyümesini sağlayan sistem hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Stadyumumuz, Türkiye'nin en modern stadyumlarından birisi. Geçtiğimiz yıl bu stadyumda Elazığspor'umuz şampiyonluk yaşamıştı. Özellikle Atatürk Stadyumu hem zemini ulusal hem de uluslararası basında zeminin kalitesi ile ön plana çıkmıştı. Biz bu anlamda hem teknik ekibimize hem de çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bir çok stadyum zemin bakımlarını özellikle profesyonel ulusal ve uluslararası firmalara yaptırmaktayken, biz kurum personellerimizin destekleri ve çalışmalarıyla en iyi zeminlerden bir tanesine sahiptik. Bu zeminin kalitesini daha da arttırabilmek adına bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Eski stadyumumuzun üstü açık bir şekilde hava sirkülasyonu çok fazla olduğu bir stadyumdu. Yeni stadyum ile birlikte özellikle dört tarafını kapalı olmasıyla birlikte yaz aylarında burada oluşan sıcaktan dolayı bir hava sirkülasyonu oluşturmamız gerekiyordu. Bu anlamda 12 adet büyük fan monte ettik. Bu fanlar karşılıklı hava sirkülasyonu ile birlikte stadyumun zemininde oluşabilecek hastalıkların da önüne geçiyor. Bunlar aynı zamanda bizlere ekonomik olarak da katkı sağlıyor. Daha fazla vitamin, ilaç ve gübre kullanmanın da önüne geçiyoruz. Stadyumlarda fan ve lamba kullanımları mevcut. Bu bölgede maliyet ve teknik olarak kullanım açısından tek olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Gençlik, Elazığ, Çocuk, Spor, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Atatürk Stadyumu, Çimlerin Sağlığını Korumak İçin Yeni Bir Sistem Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ Atatürk Stadyumu, Çimlerin Sağlığını Korumak İçin Yeni Bir Sistem Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement