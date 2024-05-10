Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Başvuru Yapıldı - Son Dakika
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Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Başvuru Yapıldı

Elazığ Atatürk Stadyumu\'nda Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Başvuru Yapıldı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanması için resmi başvuruda bulundu. Elazığ'ın en büyük yatırımlarından biri olan stadyumun, şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

10.05.2024 14:38
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 23 Mayıs tarihinde oynanacak olan Beşiktaş ile Trabzon spor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanması için resmi başvuruda bulundu.

Beşiktaş - Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağı ve saati henüz belli olmazken, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ'da oynanması halinde şehrin; kültür, sanat, spor ve coğrafi olmak üzere birçok yönden tanıtımına büyük katkı sunacağı düşüncesi ile TFF'ye başvurdu. Elazığ'ın en büyük yatırımlarından biri olan ve 2023 yılında hizmet vermeye başlayan Elazığ Atatürk Stadyumu, Türkiye'nin futbol oynamaya müsait en kaliteli zeminlerinden biri.

Türkiye - Litvanya arasında kadın kutbol milli maçına ev sahipliği yapan 18 bin 423 seyirci kapasiteli Elazığ Atatürk Stadyumu, karşılaşması sonrasında kamuoyundan birçok tebrik mesajları almayı başardı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, maçın Elazığ'da oynatılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını belirterek, "Şehrimize ve diğer çevre illerimize canlılık getirmek amacıyla, 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçının doğunun incisi Elazığ Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynatılması için harekete geçtik. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak TFF'ye resmi dilekçe yazarak, maçın Elazığ'da oynanmasını talep ettik. Depremlerden etkilenen şehrimizde maçın oynatılması hem futbolseverlere psiko-sosyal destek sağlayacaktır hem de şehrimizin tanıtımına önemli katkı sunacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Başvuru Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Başvuru Yapıldı - Son Dakika
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