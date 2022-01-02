Elazığ Basketbol Kulübü'nde Güray Kurtuluş dönemi

Başantrenör Levent Deringöl'le yollarını ayıran Elazığ Basketbol Kulübü, takımın başına Güray Kurtuluş'u getirdi.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısını 5'te 5'le tamamlayan ve A Grubu'nda namağlup lider olan Elazığ Basketbol Kulübü'nde teknik heyet değişikliği yaşandı. Başantrenör Levent Deringöl'le yollarını ayıran bordo-beyazlılar, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Güray Kurtuluş'u getirdi. Daha önce Elazığ İl Özel İdare'yi de çalıştıran Kurtuluş'u Elazığ basketbolu yakından tanıyor.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz TKBL'de bir çok takımı çalıştıran ve TKBL kariyerinde şampiyonluğu bulunan Başantrenör Güray Kurtuluş ile anlaşma sağladı" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ