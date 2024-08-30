Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Yaz Spor Okullarının Kapanış Programında Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Yaz Spor Okullarının Kapanış Programında Çocuklarla Buluştu

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Yaz Spor Okullarının Kapanış Programında Çocuklarla Buluştu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi Yaz Spor Okullarının kapanış programında çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, Başkan Şerifoğulları'nı 'Büyük Başkan' sloganlarıyla karşıladı. Başkan, çocuklarla futbol ve basketbol oynayarak keyifli bir gün geçirdi.

30.08.2024 14:51  Güncelleme: 14:52
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Elazığ'da Yaz spor okullarının kapanış programında çocuklar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı "'Büyük Başkan" sloganları atarak karşıladı.

Çocukları eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklemeyi sürdüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 5 farklı branşta bin 370 çocuğun yer aldığı Elazığ Belediyesi Yaz Spor Okullarının kapanış törenine katıldı. Başkan Şerifoğulları ile futbol ve basketbol oynayarak unutulmaz bir gün geçiren çocuklar memnuniyetlerini, "Büyük Başkan" sloganları atarak dile getirdi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Kendi tesislerimizde düzenlediğimiz yaz spor kurslarının final törenindeyiz. Toplam bin 370 çocuğumuza, 25 eğitmenimiz gözetiminde hizmet verdik. Bugün de çocuklarımızla bir araya gelerek basketbol ve futbol oynadık, onların mutluluğuna ortak olmanın huzurunu yaşadık. Görev süremiz boyunca çocuk ve gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlayabilme adına hem eğitim alanında kendilerine katkı sunuyor, hem de sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızla bir arada olmaktan ve gelişimlerine katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Kursumuza katılan her bir evladımızı tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu kurslara çocuklarını güven içerisinde gönderen ailelerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şerifoğulları, "Kalıcı eserler çerçevesinde hayata geçirilecek Spor Köyü ve spor tesisleri ile çocukların ve gençlerin sadece yaz aylarında değil, yıl boyunca spor yapabilme olanağı sağlayacağız. Doğukent Mahallemizde hayata geçireceğimiz Spor Köyü projemiz ve Aksaray ile Hicret Mahallelerimizde inşa ettiğimiz spor tesislerimizle, ki bu tesislerimiz bünyesinde kapalı spor salonu, sentetik futbol sahası ve tartan atletizm pistini barındırıyor, sadece yaz aylarında değil yılın her dönemi, her günü çocuklarımıza ve gençlerimize sportif alanda katkılar sunmaya devam edeceğiz. Biz, her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, spora kadar her anlamda şehrimize katkı sunabilmenin gayreti içerisindeyiz. Şehrimizin gelişimine katkı sağlamak için 7/24 mesai mefhumu gözetmeden Belediye başkan yardımcılarımızla, birim müdürlerimiz ve personellerimizle birlikte gayret etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Yaz Spor Okullarının Kapanış Programında Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Yaz Spor Okullarının Kapanış Programında Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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