Elazığ Belediyesi Gençlere Destek Programı Kapsamında YKS Deneme Sınavı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Gençlere Destek Programı Kapsamında YKS Deneme Sınavı Gerçekleştirdi

Elazığ Belediyesi Gençlere Destek Programı Kapsamında YKS Deneme Sınavı Gerçekleştirdi

Elazığ Belediyesi, gençler için hazırladığı 'Gelecek Sensin' isimli destek programı kapsamında YKS deneme sınavı düzenledi. 4 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavının teması, 'O sene, bu sene' sloganı ile Elazığspor oldu. Elazığ Belediyesi, gençlere eğitimlerine destek olmak amacıyla önemli faaliyetlerde bulunmaktadır.

30.04.2024 16:51  Güncelleme: 16:56
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Elazığ Belediyesi, gençler için hazırladığı "Gelecek Sensin" isimli destek programı kapsamında YKS deneme sınavı gerçekleştirdi. 4 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavının teması, "O sene, bu sene" sloganı ile Elazığspor oldu.

Elazığ Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenciler için hazırladığı kapsamlı destek programını, yeni dönemde de sürdürüyor. Öğrencilerin eğitimlerine destek olarak, donanımlı bireyler yetiştirilmesi adına önemli faaliyetlerde bulunan Elazığ Belediyesi, bu kapsamda Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT- AYT deneme sınavları gerçekleştirdi. Deneme sınavlarına, Elazığ'da faaliyet gösteren liselerde ve kurslarda eğitim gören 14 bin öğrenci katıldı. Öğrenciler, her zaman yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Öğrenciler, Elazığspor'a Play-Off'ta başarılar diledi

Öte yandan Elazığ Belediyesinin gerçekleştirdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT-AYT deneme sınavlarının teması Elazığspor oldu. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve 2023-2024 futbol sezonunda sergilediği futbolla Play-Off'a kalarak önemli bir başarıya imza atan Elazığspor Kulübünün amblemi ve "O sene, bu sene" sloganı ile gerçekleştirilen deneme sınavlarında öğrencilere bordo-beyazlı takımın sevgisi aşılandı. Öğrenciler, hem deneme sınavına girmenin mutluluğunu yaşadı hem de Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın destekleri ile bu sene başarı yakalayan Elazığspor'a Play-Off'ta başarı temennisinde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Belediyesi Gençlere Destek Programı Kapsamında YKS Deneme Sınavı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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