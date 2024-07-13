Elazığ Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Elazığ Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor

Elazığ Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor

Elazığ Belediyesi, çocuklara yönelik 5 ayrı branşta gerçekleştirdiği ücretsiz yaz spor okullarına yoğun katılım devam ediyor. Yaklaşık 1300 çocuğun katıldığı kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde sürerken, çocukların yaz aylarını sağlıklı bir ortamda spor yaparak değerlendirmeleri sağlanıyor.

13.07.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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Elazığ Belediyesinin, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 5 ayrı branşta gerçekleştirdiği ücretsiz yaz spor okulları, yoğun katılım ile devam ediyor.

Elazığ Belediyesinin, çocukları spora yönlendirmek, kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak ve gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yüzme, basketbol, voleybol, futbol ve boks branşlarında başlattığı ücretsiz yaz spor okulları kursu devam ediyor. 6-14 yaş aralığında yaklaşık 1300 çocuğun katıldığı kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde sürerken, çocukların yaz aylarını sağlıklı bir ortamda spor yaparak değerlendirmeleri sağlanıyor. Ayrıca, kursa katılım sağlayan her çocuğa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatları ile forma ve şort hediye ediliyor.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, gerçekleştirilen futbol çalışmalarını yerinde izledi. Bilginoğlu, çocukların aileleri ile birlikte önemli bir aktivitede bulunmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Bilginoğlu; "Elazığ Belediyesi ücretsiz yaz spor okulları kursu bütün hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız çok mutlu, ailelerimiz çok heyecanlı. Şu anda da futbol kursunun çalışmalarını takip ediyoruz. 1 Temmuzda çalışmalarımız başlamıştı. Kurslara çok büyük bir ilgi var. Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın verdiği talimatla çocuklarımıza forma ve şort gibi gerekli malzemeleri de hediye ettik. Yüzme, basketbol, voleybol, futbol ve boks branşlarında şu an yaklaşık bin 300 çocuğumuz kurslarda eğitim alıyor. Hocalarımız da üstün bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, yaz aylarında çocuklarımızın enerjilerini boşaltarak sağlıklı bir ortamda spor yapmalarını sağlamak ve yetenekli çocuklarımızı altyapıya kazandırabilmektir. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın spora ve gençlere verdiği önem çerçevesinde bizler de yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ailelerimizin çocukları ile birlikte burada mutlu olduklarını görmek de bizleri memnun ediyor" dedi.

Kursa katılım sağlayan çocuklar da böyle bir imkanı sunan Elazığ belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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